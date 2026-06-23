После ремонта улицу Маерчака проверили на доступность для маломобильных красноярцев

Во время проверки специалисты отметили, что часть решений требует доработки. В частности, внимание обратили на междворовые проезды и уклоны, которые могут создавать трудности в зимний период. Также предложено установить дополнительные указатели, чтобы обозначить более удобные маршруты передвижения.