После ремонта улицу Маерчака проверили на доступность для маломобильных красноярцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне после завершения дорожного ремонта на Маерчака прошла проверка улицы на доступность для маломобильных горожан.
В выездном штабе приняли участие представители администрации Железнодорожного района, депутаты, специалисты соцзащиты, заказчик и подрядчик. Отдельное внимание качеству среды для маломобильных горожан уделил общественный инспектор Александр Ткачев, который на личном опыте провел беспристрастную проверку.
Напомним, ремонт Маерчака выполнялся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь заменили бордюры, уложили новый асфальт и отремонтировали тротуары. На пешеходных переходах сделали понижения, чтобы удобнее было переходить дорогу людям с колясками и маломобильным гражданам.
Во время проверки специалисты отметили, что часть решений требует доработки. В частности, внимание обратили на междворовые проезды и уклоны, которые могут создавать трудности в зимний период. Также предложено установить дополнительные указатели, чтобы обозначить более удобные маршруты передвижения.
Работы на объекте пока не приняты окончательно. Сейчас идет технический контроль и проверка исполнительной документации, а также лабораторные исследования асфальта. Подрядчику предстоит устранить выявленные замечания, отметили в городской администрации.