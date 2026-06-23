Красноярцам рассказали, как выбрать черешню и не навредить здоровью

Есть черешню тоже стоит умеренно. Здоровому человеку не рекомендуют съедать больше 300−400 граммов за раз. Людям с диабетом лучше избегать сладких сортов, аллергикам — осторожнее относиться к темной черешне, а при гастрите с повышенной кислотностью от нее лучше отказаться, особенно во время обострения.