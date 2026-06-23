Красноярцам рассказали, как выбрать черешню и не навредить здоровью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Черешня — один из главных летних продуктов, но выбирать и есть ее нужно внимательно, предупреждают в Роспотребнадзоре Красноярска.
Специалисты советуют покупать черешню только в официальных местах торговли. Хорошая ягода должна быть чистой, гладкой, блестящей, без повреждений, с плотной мякотью и свежим зеленым хвостиком. Ягоды без плодоножки лучше не брать: через место крепления быстрее попадают микробы.
Цвет тоже имеет значение. Светлая черешня обычно нежнее и с легкой кислинкой, розовая богата витамином C, темная отличается более сладким вкусом и содержит больше витамина A и железа.
Перед едой черешню обязательно нужно тщательно мыть под проточной водой. Немытые ягоды могут стать причиной отравлений, кишечных инфекций и паразитарных заболеваний.
Есть черешню тоже стоит умеренно. Здоровому человеку не рекомендуют съедать больше 300−400 граммов за раз. Людям с диабетом лучше избегать сладких сортов, аллергикам — осторожнее относиться к темной черешне, а при гастрите с повышенной кислотностью от нее лучше отказаться, особенно во время обострения.
Хранить черешню нужно немытой, в бумажном пакете или контейнере в холодильнике. Темные ягоды с хвостиками могут пролежать до 10 дней, светлую и черешню без хвостиков лучше съесть быстрее.