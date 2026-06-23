В центре Калининграда начали работать новые камеры, фиксирующие остановку и парковку под знаками

В Калининграде на Гвардейском проспекте начали работать фото- и видеокамеры, которые автоматически снимают автомобили, которые останавливаются и паркуются в неположенном месте. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В зону работы аппаратуры попадает участок от улицы Театральной до площади Победы. За несоблюдение предписаний дорожных знаков или разметки автомобилистов ждёт штраф. Особое внимание на знак 3.27 «Остановка запрещена» у торгового центра «Европа». Остановка в этом месте создаёт серьёзные помехи для проезда транспорта и угрожает безопасности дорожного движения.
На Острове, где и так мучаются водители, появилась новая фотоловушка.
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