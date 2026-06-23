В центре Калининграда начали работать новые камеры, фиксирующие остановку и парковку под знаками

В зону работы аппаратуры попадает участок от улицы Театральной до площади Победы. За несоблюдение предписаний дорожных знаков или разметки автомобилистов ждёт штраф. Особое внимание на знак 3.27 «Остановка запрещена» у торгового центра «Европа». Остановка в этом месте создаёт серьёзные помехи для проезда транспорта и угрожает безопасности дорожного движения.