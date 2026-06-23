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Названы победители отборочного этапа фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ»

Нижегородскую область на фестивале представит Екатерина Парюшкина.

Подведены итоги отборочного этапа VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ» (12+). Ключевая тематика события в этот раз связана с Годом единства народов России. Нижегородскую область на фестивале представит Екатерина Парюшкина с работой «Колыбель единого эпоса».

Всего на участие в фестивале в этом году было подано 400 заявок.

Жюри, состоящее из региональных и федеральных экспертов в сфере уличного искусства, выбрало 14 победителей отборочного этапа. Кроме работы Екатерины Парюшкиной, в финал прошли:

«Башкирка с лошадью», автор Алмаз Загретдинов (республика Башкортостан); «Созидатели», Илья Белов (республика Марий Эл); «Ине Нармунь: мост между мирами в мордовском фольклоре», Анна Жаркова (республика Мордовия); «Семейные традиции», Александр Попов (республика Татарстан); «Застолье», Дмитрий Костицын (Удмуртская республика); «Лошадь — символ единства», Алексей Чернов (Чувашская республика); «Связь поколений», Мария Нестеркина (Пермский край); «Регион добрых соседей», Михаил Коробейников (Кировская область); «Дружба народов», Сергей Ковтун (Оренбургская область); «Единство народов России», Анастасия Гуляева (Пензенская область); «Нежность», Семен Ефентьев (Самарская область); «Лица одной страны», Иван Сергеев (Саратовская область); «Симбирская чебурашка», Марат Петров (Ульяновская область).

Следующий этап фестиваля — создание муралов. В данный момент идет согласование площадок. Отрисовка работ пройдет в июне-июле 2026 года, за процессом можно будет следить на сайте проекта: formartpfo.ru и в его группе во «ВКонтакте»: vk.com/formartpfo.

Имена победителей объявят на торжественной церемонии в августе 2026 года в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты размером 200, 150 и 100 тысяч рублей для творческого развития.

Напомним, фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов. Особенностью проведения фестиваля является определение для каждого сезона индивидуальной тематики, отражающей одно из ключевых направлений государственной политики или актуальной темы года.