Названы победители отборочного этапа фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ»

Напомним, фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов. Особенностью проведения фестиваля является определение для каждого сезона индивидуальной тематики, отражающей одно из ключевых направлений государственной политики или актуальной темы года.