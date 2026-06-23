В Уфе разрабатывают цифровую платформу с элементами ИИ для управляющих компаний

В июне в Уфе прошли две важные отраслевые встречи, посвященные жилищно-коммунальному хозяйству. На форуме «Управдом» глава Башкирии Радий Хабиров вместе с жителями обсуждал ключевые вопросы работы управляющих компаний, содержания домов и оперативности реагирования на обращения.
Параллельно в городе состоялся форум, посвященный реализации национальных проектов в сфере ЖКХ — «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и «Формирование комфортной городской среды». Участники обсуждали внедрение цифровизации и искусственного интеллекта в работу управляющих компаний. Это как раз бы позволило повысить качество предоставляемых услуг. Примеры того, как УК начинают работать с современными сервисами, уже есть.
Объединить в одну платформу.
Так, Управляющая компания «Домосервис», которая входит в ГК «Первый Трест», разрабатывает цифровую платформу с элементами ИИ. Система включает ИИ-бот для консультаций жильцов и первичного приема заявок. Бот отвечает на типовые вопросы, регистрирует обращения, собирает начальную информацию и передает заявки ответственным сотрудникам. В планах компании объединить все каналы обращений (мобильные сервисы, аварийно-диспетчерскую службу, мессенджеры, сайт и электронную почту) и интегрировать платформу с ГИС ЖКХ, 1С и домовыми сервисами.
Руководитель УК Виталий Дигинау отметил, что цифровизация и ИИ изменили работу компании: «За год мы перешли от реактивного управления к управлению данными. Раньше финансовый результат оценивался постфактум, решения принимались интуитивно. Теперь у нас есть бюджетирование и система контроля работы подрядчиков, которая позволяет видеть сроки, качество и нагрузку сотрудников».
Компания также развивает платные услуги, чтобы жители могли пользоваться востребованными сервисами через надежного партнера. Программа «Добрососедство» создает площадки для общения собственников.
«Все это способствует созданию более комфортной среды проживания, повышает уровень доверия между жителями и управляющей компанией и, конечно, повышает ответственность жильцов», — уверен Виталий Александрович.
Человек остается в центре процесса.
ИИ берет на себя рутинные задачи: справочные ответы, первичную обработку обращений, напоминания и контроль сроков. Все решения, требующие оценки ситуации, согласования работ или личного общения с жителями, остаются за сотрудниками компании.
Директор департамента по внедрению ИИ ГК «Первый Трест» Ирек Гиниятуллин подчеркнул важность создания единого реестра заявок. «Обращения из разных каналов — Домиленд, телефония, MAX, сайт и электронная почта — сводятся в одну систему. Это позволяет видеть историю каждой заявки, ее статус, ответственного исполнителя, сроки реакции и возможные нарушения регламентов», — отметил спикер.
Пилотный запуск платформы займет 1,5−2 месяца. За это время будут настроены основные сценарии работы, интеграции, логика обработки заявок и передача обращений сотрудникам. Полный цикл внедрения может занять до 3−4 месяцев и будет включать запуск единого реестра, SLA-мониторинг, управленческую аналитику, цифровизацию платных услуг и обучение персонала.
Ожидаемый эффект — снижение нагрузки на сотрудников, сокращение потерь заявок, повышение прозрачности контроля качества обслуживания и ускорение реакции на обращения жителей.