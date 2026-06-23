В Уфе разрабатывают цифровую платформу с элементами ИИ для управляющих компаний

Параллельно в городе состоялся форум, посвященный реализации национальных проектов в сфере ЖКХ — «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и «Формирование комфортной городской среды». Участники обсуждали внедрение цифровизации и искусственного интеллекта в работу управляющих компаний. Это как раз бы позволило повысить качество предоставляемых услуг. Примеры того, как УК начинают работать с современными сервисами, уже есть.