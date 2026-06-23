Своих не бросаем! Вузы Перми рассказали о квотах участникам СВО и их родным

В вузах Перми наступила пора приёмной кампании. Абитуриенты изучают условия приёма, чтобы максимально повысить свои шансы на поступление. В отдельную категорию выделены участники специальной военной операции и члены их семей. Сколько за ними зарезервировано мест в пермских вузах в 2026 году, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Основные положения.
Для участников специальной военной операции и членов их семей при поступлении на бюджетные места в вузы предусмотрена отдельная квота в размере не менее 10% от общего числа бюджетных мест по каждой образовательной программе бакалавриата и специалитета (очная и заочная формы обучения).
Право на поступление по отдельной квоте имеют участники специальной военной операции, их дети, вдовы и вдовцы. Для некоторых категорий, включая детей погибших или получивших тяжёлые ранения военнослужащих, может быть предусмотрено поступление без вступительных испытаний. Основанием является статья 71 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Количество мест по отдельной квоте в пермских вузах.
Пермский университет (ПГНИУ) — 206.
Пермский политех (ПНИПУ) — 236.
Пермский педагогический университет (ПГГПУ) — 72.
Пермский институт культуры (ПГИК) — 34.
Пермский медицинский университет (ПГМУ) — 54.
Пермская фармацевтическая академия (ПГФА) — 24.
Пермский аграрно-технологический университет (Пермский ГАТУ) — 76.
Пермский филиал Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ в Перми) — 26.
Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта (Пермский филиал ВГУВТ) — 18.
Кстати.
20 июня в Перми стартовала приёмная кампания в вузы на программы бакалавриата и специалитета. Абитуриенты уже могут подавать документы, а в большинстве высших учебных заведений приёмная кампания завершится 25 июля. О том, сколько бюджетных мест выделено в пермских вузах в 2026 году, читайте в материале сайта perm.aif.ru.