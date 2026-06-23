Своих не бросаем! Вузы Перми рассказали о квотах участникам СВО и их родным

В вузах Перми наступила пора приёмной кампании. Абитуриенты изучают условия приёма, чтобы максимально повысить свои шансы на поступление. В отдельную категорию выделены участники специальной военной операции и члены их семей. Сколько за ними зарезервировано мест в пермских вузах в 2026 году, читайте в материале сайта perm.aif.ru.