Школьников, повредивших более 50 надгробий на кладбище, нашли в Выксе

Как пояснили сами школьники, они проходили через кладбище и во время игры ради развлечения наносили удары по памятникам и крестам. В настоящее время сотрудники полиции уже установили 16 жителей, чьи семейные захоронения пострадали. От них приняты соответствующие заявления.