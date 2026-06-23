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Полчища саранчи заметили в нескольких городах Дона

В частности, вредителя видели в городах Гуково, Зверево и в Красном Сулине.

Жители ряда городов Ростовской области (Гуково, Зверево, Красный Сулин) сообщили о появлении саранчи. Также в сети распространилось видео с насекомыми из Белокалитвинского района.

В ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области прокомментировали ситуацию: специалисты ведомства регулярно проводят мониторинг сельхозугодий. Благодаря своевременно принятым мерам численность саранчовых удалось взять под контроль, угрозы урожаю нет.

Напомним, ранее личинки мароккской саранчи были обнаружены в Заветинском районе. Согласно прогнозам, с середины июня основная масса личинок должна была перейти в фазу окрылённых насекомых.

Аграриям напоминают о необходимости немедленного начала борьбы с саранчой при превышении следующих норм экономического порога вредоносности: азиатская перелётная саранча — 1 экземпляр на 1 м², мароккская саранча — 2 экземпляра на 1 м², кобылка саранчи — 10 экземпляров на 1 м².