Полчища саранчи заметили в нескольких городах Дона

Аграриям напоминают о необходимости немедленного начала борьбы с саранчой при превышении следующих норм экономического порога вредоносности: азиатская перелётная саранча — 1 экземпляр на 1 м², мароккская саранча — 2 экземпляра на 1 м², кобылка саранчи — 10 экземпляров на 1 м².