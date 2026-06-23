Красноярску добавили больше 253 миллионов рублей на экологию

Сегодня прошло заседание сессии красноярского Горсовета депутатов. В ходе работы народные избранники поддержали изменения в бюджет краевого центра на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Изменения связаны с тем, что Красноярску в текущем году будут выделены средства из краевой казны. Благодаря содействию главы региона Михаила Котюкова краевой столице выделят субсидию в размере больше 253 миллионов рублей для перевода частных домов с печным и угольным отоплением на более экологичные виды топлива. Подобные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, проводятся в Красноярске с 2022 года. Финансовую поддержку оказывают бюджеты вышестоящего уровня. В 2026 году охватим еще более 300 домов установкой твердотопливных котлов. Адреса определяем по заявкам от жителей. Стоит задача распространить действие этой программы на территории, которые стали частью большого Красноярска. Также занимаемся этим вопросом на уровне федерации. В целом, благодаря реализации проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» и участию энергетических компаний от старых печек и угольного отопления на более экологичные виды получения тепла перешли более 3,7 тысяч домов. Это дало ежегодное снижение валовых выбросов на 7 тысяч тонн", — сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин. Учитывая предлагаемые изменения, в 2026 году по доходам и расходам параметры бюджета города увеличатся на 253 миллиона рублей и составят 76,7 миллиардов рублей и более 81 миллиарда рублей соответственно. Дефицит бюджета остается без изменений.