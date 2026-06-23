Ракеты Storm Shadow сбили в день удара ВСУ по Воронежу

На предприятии в Железнодорожном районе Воронежа произошел пожар, который потушили только к вечеру. Существенно повреждены верхние этажи здания, в том числе производственные помещения. Также при падении обломков пострадали фасады и остекление десяти многоквартирных домов, кровли шести частных домов и около 50 автомобилей. Для оперативного устранения последствий атаки в пределах нескольких улиц ввели режим ЧС.