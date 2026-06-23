Ракеты Storm Shadow сбили в день удара ВСУ по Воронежу

За прошлые сутки российские средства ПВО сбили 13 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотника самолетного типа. Об этом говорится в официальной сводке Минобороны. Накануне, 22 июня, по предприятию в Воронеже был нанесен ракетный удар. Какое именно вооружение при этом использовалось, официально не сообщалось.
Вчера ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию на левом берегу города. По официальным данным властей, над городом сбили «несколько высокоскоростных воздушных целей». В результате атаки погибли пять человек. Нескольким десяткам горожан потребовалась медицинская помощь. В соответствии с указом губернатора Александра Гусева в Воронежской области с 23 по 25 июня объявлен траур. Российские военкоры предполагали, что ВСУ могли использовать ракеты Storm Shadow.
На предприятии в Железнодорожном районе Воронежа произошел пожар, который потушили только к вечеру. Существенно повреждены верхние этажи здания, в том числе производственные помещения. Также при падении обломков пострадали фасады и остекление десяти многоквартирных домов, кровли шести частных домов и около 50 автомобилей. Для оперативного устранения последствий атаки в пределах нескольких улиц ввели режим ЧС.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», сегодня утром в Воронежской области также была объявлена ракетная опасность. Спустя около часа последовал отбой. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось.
Главное о вчерашней атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».