СМИ: В Калининградской области будет запрещена продажа алкоголя в День молодежи

В День молодежи, 27 июня на территории Калининградской области будет введен запрет на розничную продажу алкоголя. Также ограничения распространяются на более чем 40 регионов России. Об этом сообщают РИА Новости.
Запрет распространится на Калининградскую, Московскую, Ленинградскую, ДНР, ЛНР на другие области страны.
Торговлю спиртными напитками в этот день запретили в 2019 году. Тогда были внесены изменения в региональный закон «О розничной продажи алкогольной продукции на территории Калининградской области». Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации. В мае 2023 года президент Владимир Путин издал распоряжение «О праздновании Дня молодёжи», которое предписывает перенести празднование на последнюю субботу июня.
Отметим, что ограничение не касается работы заведений общепита. Помимо этого, установлены другие дни, когда реализация спиртного в Калининградской области запрещена. Кроме Дня молодёжи, алкоголь не продаётся в магазинах в Международный день защиты детей (1 июня), в День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).