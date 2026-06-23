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Крымский мост — сколько ждать проезда днем 23 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду вторника продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

Движение по мосту было приостановлено в понедельник в 23:23. В это время сообщалось, что над Крымом работает ПВО. Мост был открыт около пяти утра. К 6:00 на подъездах скопились очереди — тогда проезда ждали 975 авто с обеих сторон. Спустя два часа пробки остались только на выезде из Крыма.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 720 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.

С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.

Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору — трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.

С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, на развязке Тамань — Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.

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