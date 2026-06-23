Крымский мост — сколько ждать проезда днем 23 июня

Движение по мосту было приостановлено в понедельник в 23:23. В это время сообщалось, что над Крымом работает ПВО. Мост был открыт около пяти утра. К 6:00 на подъездах скопились очереди — тогда проезда ждали 975 авто с обеих сторон. Спустя два часа пробки остались только на выезде из Крыма.