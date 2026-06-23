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27 июня в Севастополе ограничат продажу алкоголя

27 июня на территории города Севастополя в связи с праздником «День молодежи», не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при оказании услуг общественного питания.

Рекомендуем предпринимателям обеспечить информирование покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 27 июня 2026 года в наглядной и доступной форме.

Нарушение данных норм влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

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