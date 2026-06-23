Красноярцам рассказали о ходе строительства метротрама

Новостей со стройки метротрама в краевом центре нет больше месяца — последнее сообщение в официальных социальных сетях «Красноярское метро» было 21 мая. Тогда в пабликах писали, что подрядчики получили заключение Главгосэкспертизы по последнему этапу — строительству депо и прилегающих к нему сооружений.