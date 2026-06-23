Красноярцам рассказали о ходе строительства метротрама

Новостей со стройки метротрама в краевом центре нет больше месяца — последнее сообщение в официальных социальных сетях «Красноярское метро» было 21 мая. Тогда в пабликах писали, что подрядчики получили заключение Главгосэкспертизы по последнему этапу — строительству депо и прилегающих к нему сооружений.
Сейчас жители города оставляют под постами чиновников вопросы о том, как продвигается масштабная стройка подземки. Ответы приходят от региональных ведомств.
«Строительство метро — это сложный технологический процесс. Проходка тоннелей идет активными темпами на одних участках и может приостанавливаться на других для подготовки следующих этапов и согласований решений», — ответил аккаунт Министерства строительства Красноярского края на вопрос горожанина в чате мэра Сергея Верещагина.
Корреспондент «Проспекта Мира» отправил на прямую линию губернатора Михаила Котюкова вопрос о том, как идет строительство метротрама. Журналистам ответили, что работы начались вовремя, однако сроки пришлось продлить — нужно было разработать специальные правила и документы для проекта.
Весной 2026 года заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и глава края проверили, как проходят работы на стройплощадке метротрама на улице Копылова — здесь находится один из самых больших котлованов в нашей стране.
Напомним, в феврале сроки сдачи первой ветки подземки в краевом центре перенесли на два года — объект планируется запустить лишь в 2028-м.