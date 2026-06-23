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Гендиректора стройфирмы из Таганрога обвинили в смерти двух рабочих

Генерального директора одной из строительных организаций Таганрога будут судить за смерть двух рабочих при реконструкции коллектора. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Генерального директора одной из строительных организаций Таганрога будут судить за смерть двух рабочих при реконструкции коллектора. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый не проверил колодец на наличие опасных газов, не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты, не провел инструктаж и не следил за работами.

«Вследствие этого 16 августа 2025 года двое монтажников спустились в колодец глубиной 3,8 м для демонтажа оборудования. В результате токсичного воздействия сероводорода оба работника потеряли сознание и скончались на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.