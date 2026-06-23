Гендиректора стройфирмы из Таганрога обвинили в смерти двух рабочих

Генерального директора одной из строительных организаций Таганрога будут судить за смерть двух рабочих при реконструкции коллектора. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.