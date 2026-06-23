Зоолог объяснил, как себя вести при встрече с дикой лисой в городе

«Лисы выходят к человеку в городе в поисках доступной пищи, или в поисках внимания, если привыкают к человеку. Можно понаблюдать издалека, это действительно красиво и интересно. Но если вы видите лису, которая вам не знакома и которую раньше не прикармливали, то ни в коем случае не приближайтесь к ней, отдалитесь от нее на безопасное расстояние», — предупредил зоолог.