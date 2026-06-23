Зоолог объяснил, как себя вести при встрече с дикой лисой в городе

Дикие лисы могут неожиданно появляться в неожиданных местах: у подъездов домов, на детских площадках или в парках. Как правильно вести себя при встрече с таким животным и как отличить больную лису от просто любопытной, рассказал зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов в беседе с 360.ru.
По словам эксперта, самое важное правило — ни в коем случае не приближаться к лисе. Эти животные относятся к отряду хищных, и при опасности они могут укусить. Укус лисы может привести к серьёзным травмам, даже если животное не болеет.
Гомыранов объяснил, почему лисы появляются в городах. Некоторые из них привыкают к подкормке и теряют страх перед людьми, другие могут быть больны. В обоих случаях встреча с лисой может быть опасной.
«Лисы выходят к человеку в городе в поисках доступной пищи, или в поисках внимания, если привыкают к человеку. Можно понаблюдать издалека, это действительно красиво и интересно. Но если вы видите лису, которая вам не знакома и которую раньше не прикармливали, то ни в коем случае не приближайтесь к ней, отдалитесь от нее на безопасное расстояние», — предупредил зоолог.
Если лиса пытается подойти ближе, несмотря на ваши попытки её отогнать, это может быть признаком отклонений в её поведении. Это не обязательно бешенство, у лис могут быть и другие проблемы, включая психические расстройства.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, жители Верхних Печёр неоднократно замечали двух лис в районе Школы 800. Для профилактики заболевания бешенством среди рыжих красавиц в окрестностях территории школы разложили брикеты-приманки с противовирусным препаратом.