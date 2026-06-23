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О ливнях с градом и ветром 25 м/с предупредили волгоградцев

23 июня 2026 года в Волгограде и области объявили экстренное предупреждение о непогоде.

Источник: Комсомольская правда

Экстренное предупреждение о непогоде в Волгограде и области выпустило 23 июня 2026 года МЧС. По прогнозу синоптиков, волгоградцев до конца суток ждут ливни и сильные дожди в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром в 20−25 метров в секунду.

— С 13−14 часов 23.06.2026 и до конца суток в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений, — предупредили в региональном главке МЧС.

К этому моменту на севере Волгограда уже прошел сильный дождь, но был он недолгим и бед не принес.

Но еще не вечер. Так волгоградцам стоит закрыть ока, перепарковать машины подальше от деревьев и рекламных щитов. Быть внимательными на улице и за рулем.

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