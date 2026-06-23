ФНС изымет проценты: названы лимиты по вкладам в 2026 году

Волгоградцам в текущем году важно учитывать, что ФНС будет облагать проценты по вкладам только сверх необлагаемого лимита, рассчитанного по формуле 1 млн рублей умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ за год.
При этом учитывается общий доход по всем счетам и вкладам одного человека в разных банках, поэтому превышение лимита может привести к налогу.
Необлагаемый минимум рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ в течение года. В источнике приводится пример: при ставке 16% лимит составит 160 000 рублей. Также отмечается, что текущая ключевая ставка составляет 14,5%, а средняя доходность вкладов в топ-10 банках около 13,4%. При такой доходности ориентир суммы вклада без налога составляет примерно 1 194 000 рублей.
«Ура.ру» пишет, что налог на вклады рассчитывается автоматически: ФНС получает данные от банков и сама формирует уведомление. Также указывается, что проценты учитываются в том году, когда они фактически выплачены, а не когда открыт вклад.
Так же важно учитывать совокупный доход по всем вкладам, чтобы понимать, не превышен ли необлагаемый лимит.
Уведомление от ФНС приходит обычно осенью следующего года, оплатить начисленный налог нужно до 1 декабря.
Ранее сообщалось, что с 1 июля введут новый порядок выплат на основе данных СФР.