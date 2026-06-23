В Крыму приостановили все спортивные мероприятия и тренировки

Ограничения действуют с 11.00 понедельника, 22 июня. В Крыму приостанавливается проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет. Кроме того, в регионе не будут проводить тренировки, спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, а также различные соревнования. Ограничения будут действовать до полуночи 1 сентября.