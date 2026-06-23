Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму приостановили все спортивные мероприятия и тренировки

Все спортивные мероприятия и тренировки в Крыму приостановили до 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

До 1 сентября в Крыму приостановили все спортивные мероприятия, а также тренировки. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.

Ограничения действуют с 11.00 понедельника, 22 июня. В Крыму приостанавливается проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет. Кроме того, в регионе не будут проводить тренировки, спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, а также различные соревнования. Ограничения будут действовать до полуночи 1 сентября.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше