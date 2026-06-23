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Госавтоинспекция опровергла ужесточение ответственности водителей за нарушения безопасности дорожного движения

Информация не соответствует действительности.

Источник: Время

Распространяемая в средствах массовой информации и социальных сетях информация о том, что с 1 июля будет усилена ответственность за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов, в том числе в части использования телефона за рулем и изменения процедуры проверки светопропускания автомобильных стекол, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции МВД России.

«Напоминаем, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации», — отметили в Госавтоинспекции.

Ранее МВД России опровергло масштабные проверки пожилых водителей.