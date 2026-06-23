Госавтоинспекция опровергла ужесточение ответственности водителей за нарушения безопасности дорожного движения

Распространяемая в средствах массовой информации и социальных сетях информация о том, что с 1 июля будет усилена ответственность за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов, в том числе в части использования телефона за рулем и изменения процедуры проверки светопропускания автомобильных стекол, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции МВД России.