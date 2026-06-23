Представлена новая волна артистов в рамках VK Fest в Нижнем Новгороде

Объявлена новая волна артистов, которые приедут в Нижний Новгород в рамках фестиваля (12+) VK Fest. На сцену выйдет Элджей, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS, а также группа t.A.T.u, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
«Кроме основного выступления с группой, nkeei станет специальным гостем в рамках выступления другого артиста фестиваля», — уточняется в сообщении.
Ранее в лайнап вошли Ольга Бузова, Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», NANSI & SIDOROV, ZOLOTO и SALUKI.
Напомним, фестиваль пройдет (12+) в Санкт-Петербурге 4 и 5 июля, а в Нижнем Новгороде — 11 июля, в Москве — 18 и 19. Для посетителей организуют активности: будут работать зоны спорта, творчества, детские локации, косплей-дефиле, лектории.