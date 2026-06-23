Представлена новая волна артистов в рамках VK Fest в Нижнем Новгороде

Объявлена новая волна артистов, которые приедут в Нижний Новгород в рамках фестиваля (12+) VK Fest. На сцену выйдет Элджей, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS, а также группа t.A.T.u, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».