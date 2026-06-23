182 нижегородских семьи приняли на воспитание детей и получили единовременные выплаты

182 нижегородских семьи в 2026 году приняли на воспитание детей и получили единовременные выплаты от Отделения Соцфонда России по региону, сообщили в Отделении.
Напомним, что пособие при передаче ребенка на воспитание в семью имеют право получать усыновители детей, их опекуны, попечители или приемные родители. При этом они должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России.
В Нижегородской области эта единовременная выплата на ребенка до восьми лет составляет около 28 тысяч 450 рублей. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка от восьми лет или братьев и сестер пособие составит более 217 тысяч 384 рубля.
Для получения единовременного пособия необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу или МФЦ с копией решения суда об усыновлении ребенка. Остальные документы специалисты Отделения СФР самостоятельно запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Заявление можно подать и через портал госуслуг или направить по почте (в этом случае направляется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении).
Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении либо со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо со дня заключения договора о принятии ребенка в семью.
Решение о назначении пособия принимается в течение пяти рабочих дней после поступления соответствующего заявления. Если в заявлении будут указаны недостоверные сведения либо в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации не будут представлены документы, то будет принято решение об отказе в назначении пособия.
Если остались вопросы, обращайтесь в контакт-центр Отделения Социального фонда России по Нижегородской области: 8 (800) 100 00 01 (звонок бесплатный, часы работы региональной линии — с понедельника по четверг, с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 16:00).