182 нижегородских семьи приняли на воспитание детей и получили единовременные выплаты

В Нижегородской области эта единовременная выплата на ребенка до восьми лет составляет около 28 тысяч 450 рублей. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка от восьми лет или братьев и сестер пособие составит более 217 тысяч 384 рубля.