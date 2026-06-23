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Вратарь Даниил Голиков стал игроком ФК «Ростов»

ФК «Ростов» арендовал вратаря «Краснодара».

Источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» арендовал вратаря ФК «Краснодар» Даниила Голикова. Спортсмен проведет сезон в составе команды. Об этом сообщает пресс-служба ростовского футбольного клуба.

Даниил Голиков — выпускник Академии ФК «Краснодар». В составе «Краснодар-2» он сыграл в 43 матчах, и в 13 встречах не пропустил ни одного мяча. Вторую половину сезона 2025/26 играл за ФК «Челябинск».

Добавим, также игроком ФК «Ростов» стал полузащитник Максим Мухин. Спортсмен раньше играл за ведущие московские клубы, а весь прошлый сезон провел в аренде в ФК «Сочи».

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