Вратарь Даниил Голиков стал игроком ФК «Ростов»

Даниил Голиков — выпускник Академии ФК «Краснодар». В составе «Краснодар-2» он сыграл в 43 матчах, и в 13 встречах не пропустил ни одного мяча. Вторую половину сезона 2025/26 играл за ФК «Челябинск».