В красноярском аэропорту у иностранцев начнут собирать биометрию

С 1 июля в аэропорту Красноярск вступят в силу новые правила прохождения паспортного контроля для иностранных граждан и лиц без гражданства. Теперь при пересечении границы у них будут фотографировать лицо и сканировать отпечатки пальцев.
В пресс-службе воздушной гавани предупредили, что теперь погранконтроль может занять больше времени, чем обычно. Пассажирам рекомендуют прибывать в аэропорт заблаговременно.
Новые требования введены постановлением правительства и направлены на улучшение процедур пограничного контроля. Исключения сделаны для граждан Беларуси, детей младше шести лет, а также для некоторых категорий лиц с дипломатическим статусом.
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