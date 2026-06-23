Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском аэропорту у иностранцев начнут собирать биометрию

С 1 июля в аэропорту Красноярск вступят в силу обновленные правила прохождения паспортного контроля для иностранных граждан и лиц без гражданства.

С 1 июля в аэропорту Красноярск вступят в силу новые правила прохождения паспортного контроля для иностранных граждан и лиц без гражданства. Теперь при пересечении границы у них будут фотографировать лицо и сканировать отпечатки пальцев.

В пресс-службе воздушной гавани предупредили, что теперь погранконтроль может занять больше времени, чем обычно. Пассажирам рекомендуют прибывать в аэропорт заблаговременно.

Новые требования введены постановлением правительства и направлены на улучшение процедур пограничного контроля. Исключения сделаны для граждан Беларуси, детей младше шести лет, а также для некоторых категорий лиц с дипломатическим статусом.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.