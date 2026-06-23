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Заместительную почечную терапию начали проводить в нижегородской больнице № 3

Новое оборудование позволяет продлить жизнь пациентам с тяжелыми формами заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде в гериатрическом центре — городской клинической больнице № 3 — с помощью нового оборудования впервые провели лечение пациентки с тяжелой полиорганной недостаточностью. Методику внедрили в работу отделения реанимации и интенсивной терапии в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает министерство здравоохранения региона.

При заболеваниях почек нарушается выведение продуктов обмена и страдает весь организм, ухудшается работа других органов и систем. В гериатрический центр поступила женщина в тяжелом состоянии с угрозой жизни. У нее диагностировали выраженную декомпенсация сахарного диабета, метаболический ацидоз, острую почечную недостаточность и тяжелые электролитные нарушения.

Новое оборудование, которым была оснащен центр, позволяет оказывать медицинскую помощь и продлевать жизнь пациентам с тяжелыми формами заболеваний.

Главный врач Городской клинической больницы № 3 Дина Шакурова поделилась, что методика открывает дополнительные возможности для спасения жизней нижегородцев.

Напомним, минувшей осенью нижегородские хирурги больницы им. Семашко впервые провели операцию по пересадке почки: пациентом стал 18-летний парень с врожденной патологией. А в мае 2026 года врачи той же больницы впервые провели трансплантацию печени.