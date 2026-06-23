Заместительную почечную терапию начали проводить в нижегородской больнице № 3

При заболеваниях почек нарушается выведение продуктов обмена и страдает весь организм, ухудшается работа других органов и систем. В гериатрический центр поступила женщина в тяжелом состоянии с угрозой жизни. У нее диагностировали выраженную декомпенсация сахарного диабета, метаболический ацидоз, острую почечную недостаточность и тяжелые электролитные нарушения.