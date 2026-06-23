Белорусский юрист сказала, каких работников уволят первыми при сокращении

Так, например, нельзя сокращать беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких родителей с детьми до трех лет, а также одиноких родителей, имеющих детей в возрасте от трех до четырнадцати лет или ребенка-инвалида до восемнадцати лет.