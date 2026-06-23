Белорусский юрист сказала, каких работников уволят первыми при сокращении

Адвокат, заведующая юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова в телеграм-канале Главного управления юстиции Гомельского облисполкома опровергла расхожее утверждение, что при сокращении штата первыми под увольнения попадают те работники, которые были приняты на работу последними.
«Законодательство о труде такой нормы не содержит», — подчеркнула юрист.
Но, отметила Виктория Романчикова, наниматель может использовать подход «кто дольше работает» только в одном случае: если у работников равные производительность и квалификация и ни один из них не имеет законных социальных льгот или преимуществ по коллективному договору.
По словам юриста, согласно статьи 45 Трудового кодекса Беларуси при сокращении численности или штата работников преимущественное право остаться на работе дано специалистам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
А вот при равной производительности труда и квалификации преимущество остаться на работе есть у участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, у инвалидов. Некоторых работниках от сокращения защищает законодательство или колдоговор.
Так, например, нельзя сокращать беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких родителей с детьми до трех лет, а также одиноких родителей, имеющих детей в возрасте от трех до четырнадцати лет или ребенка-инвалида до восемнадцати лет.
Кстати, вот что нужно знать про отпуск и выплату отпускных в Беларуси. 2026: кому дадут 24, 30 и 56 дней, дополнительный и поощрительный отдых, на сколько частей делится отпуск, как взять компенсацию.
Мы писали, какую погоду на июль-август сулят народные приметы из-за сильной жары в день летнего солнцестояния в Беларуси.
А еще Госкомимущество объяснил белорусам, как узаконить самовольную перепланировку.