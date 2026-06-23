«МегаФон» выяснил, в каких российских городах абоненты чаще ускоряют мобильный интернет

Сервис «5G режим» увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такой услуги абоненту не нужно искать особенную зону покрытия сети. Активировать «5G режим» можно в личном кабинете или на сайте, сервис доступен на всех современных моделях смартфонов.