«МегаФон» выяснил, в каких российских городах абоненты чаще ускоряют мобильный интернет

Как выяснили в «МегаФоне» на основе обезличенных данных пользователей услуги «5G режим», основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины. Именно они чаще добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам.
Рейтинг самых «спешащих» регионов возглавляют Москва и Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Их жители не готовы ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. В первую десятку ценителей быстрого интернета также вошли Ростовская область, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.
«Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, поэтому мы развиваем сервисы, которые могут улучшить пользовательский опыт и позволят ощутить на себе эффект нового поколения связи», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.
Сервис «5G режим» увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такой услуги абоненту не нужно искать особенную зону покрытия сети. Активировать «5G режим» можно в личном кабинете или на сайте, сервис доступен на всех современных моделях смартфонов.
Вызывает интерес аналитика в астрологическом разрезе. Среди жителей Красноярского края самыми активными поклонниками повышенных скоростей стали абоненты, рожденные под знаками зодиака Дева и Рак. На них приходится около 21% от всех подключений. Больше других текущие возможности устраивают Рыб, Водолеев и Стрельцов — они реже других обращаются за услугой.
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