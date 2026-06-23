Экс-глава воронежской сети «Пятью пять» получил условный срок

Сеть магазинов «Пятью пять» была создана компанией «Висант-торг» в начале 2000-х годов. Сначала ее магазины работали под брендом «Пятерочки» по франшизе с X5 Retail Group, но с 2011-го контракт был разорван. После этого компания начала развивать собственный бренд «Пятью пять». За несколько лет сеть открыла 56 магазинов в Воронеже и близлежащих населенных пунктах, ее выручка по итогам 2019-го превышала 5,5 млрд руб. В 2020 году большинство точек выкупила X5 Retail Group, в некоторых были открыты дарксторы «Самоката». Само юридическое лицо АО «Пятью пять» было признано банкротом, в процессе процедуры несостоятельности участвует местное управление налоговой службы.