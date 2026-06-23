Предписание выдано нижегородской мэрии после затопления участков

Волжско‑Окское управление Ростехнадзора провело внеплановую проверку гидротехнического сооружения «Петряевский дренажный канал» в Нижнем Новгороде. Основанием стали обращения жителей ТСН «ОАО “Нижегородский промышленный транспорт”», «Стройгаз», СНТ «Плодово‑ягодный сад учителей» и СНТ № 3 о затоплении участков.
Специалисты выявили пять нарушений: отсутствие декларации безопасности, непроведение преддекларационного обследования, отсутствие регулярных обследований ГТС, незаключённый договор обязательного страхования гражданской ответственности и неаттестованный по требованиям безопасности персонал. Нарушения касаются как документации, так и организации эксплуатации объекта.
Администрации Нижнего Новгорода выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Контроль за исполнением остаётся за Ростехнадзором.
Ранее сообщалось, что продажу бензина ограничили в 11 нижегородских муниципальных образованиях.