Предписание выдано нижегородской мэрии после затопления участков

Специалисты выявили пять нарушений: отсутствие декларации безопасности, непроведение преддекларационного обследования, отсутствие регулярных обследований ГТС, незаключённый договор обязательного страхования гражданской ответственности и неаттестованный по требованиям безопасности персонал. Нарушения касаются как документации, так и организации эксплуатации объекта.