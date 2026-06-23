Вице-спикер Заксобрания Красноярского края подвел итоги работы краевого парламента и депутатов от Норильска

Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов проинформировал депутатов Норильского городского Совета об итогах работы действующего созыва краевого парламента, и, в частности, — парламентариев, избранных от Норильска.
Вице-спикер Заксобрания напомнил, что за период с сентября 2021 года краевыми депутатами было принято порядка 800 законов, направленных на социально-экономическое развитие региона. По итогам 2025 года 65% расходов бюджета края (318 млрд рублей) было направлено на программы, связанные с социальной сферой, здравоохранением, образованием, спортом и культурой. Для помощи участникам СВО и членам их семей был принят целый ряд краевых законов, вводящий более 40 различных мер социальной поддержки.
Для группы краевых парламентариев, представляющих Норильск, отдельным направлением деятельности стали законодательные инициативы, направленные на развитие Арктической Зоны Красноярского края и на реализацию тех социальных инициатив, с которыми на краевой уровень выходили Норильский городской совет депутатов и администрация города.
Депутаты действующего созыва Законодательного Собрания края активно взаимодействовали с федеральными, краевыми и муниципальными властями в рамках реализации проекта присвоения Норильску почётного звания «Город трудовой доблести».
Был решен вопрос с выплатой «полярок» молодым специалистам-бюджетникам, приезжающим работать на Крайний Север в краевые учреждения, сохранены льготы жителям Севера со статусом «Ветеран труда» при их переезде на «материк», а также меры поддержки для многодетных матерей-северянок. В отчетный период в регионе заработали положения вступившего в силу Федерального закона «О северном завозе», контроль за реализацией которого осуществляют в том числе и краевые депутаты, представляющие Норильск.
Депутатский контроль постоянно осуществляется и за реализацией комплексного плана социально-экономического развития города Норильска до 2035 года.
«Многое, из того, что было сделано депутатами IV созыва, будет еще долгие годы приносить пользу и обеспечивать и социальную стабильность на северных территориях, поддерживать развитие экономики. Уверен, что северная команда продолжит свою эффективную работу в следующем созыве», — отметил в ходе доклада Дмитрий Свиридов.
Вице-спикер краевого парламента также сообщил о проектах, которые стартуют в северных территориях края в ближайшее время. Например, краевое министерство здравоохранения в ближайшие дни запускает инициированный норильчанами и поддержанный норильскими депутатами проект «Заполярное дежурство», который предполагает командирование краевых врачей в Норильск для работы с несовершеннолетними пациентами Норильской межрайонной детской больницы. В перспективе этот проект может быть расширен и на «взрослые» медучреждения.
Северные депутаты Законодательного Собрания внесли свой вклад в разработку мастер-планов развития опорных городов Арктической Зоны края. Так, согласно этим планам, уже в 2027 году около 2,5 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета на ремонт части автодороги Алыкель-Дудинка. В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации для этих работ.
В следующем созыве парламентариям предстоит усилить взаимодействие с федеральными коллегами по вопросу назначения дополнительных выплат с первого дня работы («полярок») для специалистов из федеральных организаций и учреждений.
Общаясь с норильскими журналистами по итогам своего выступления, Дмитрий Свиридов поблагодарил жителей красноярской Арктики, работа которых в сложных климатических условиях позволяет обеспечивать стабильное социально-экономическое развитие всего края.
«Говоря “спасибо” коллегам-депутатам Норильска, мы, конечно же, благодарим всех норильчан, которые вкладывают свой огромный труд, свои усилия в развитие нашего региона. Значительная часть налогов поступает именно с северных территорий Красноярского края. Стабильная жизнь Севера дает нам уверенность в будущем нашего региона и в реализации государственных программ, которые охватывают практически все сферы жизни большого края», — констатировал заместитель председателя Законодательного Собрания.