Вице-спикер Заксобрания Красноярского края подвел итоги работы краевого парламента и депутатов от Норильска

Был решен вопрос с выплатой «полярок» молодым специалистам-бюджетникам, приезжающим работать на Крайний Север в краевые учреждения, сохранены льготы жителям Севера со статусом «Ветеран труда» при их переезде на «материк», а также меры поддержки для многодетных матерей-северянок. В отчетный период в регионе заработали положения вступившего в силу Федерального закона «О северном завозе», контроль за реализацией которого осуществляют в том числе и краевые депутаты, представляющие Норильск.