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Пермяки выбрали парк «Счастье есть» для благоустройства в 2027 году

Свои голоса за обновление этой территории отдали более 33,8 тысячи жителей Перми.

В Перми подвели итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2027 году. Лидером голосования стал парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе города.

Свои голоса за обновление этой территории отдали более 33,8 тысячи жителей Перми. Благодаря поддержке горожан парк получил наибольшее количество голосов среди всех представленных объектов.

Всего в голосовании приняли участие около 146 тысяч пермяков. Жителям предлагалось выбрать один из восьми объектов, расположенных в разных районах города.

Второе место по итогам голосования занял бульвар на улице Дружбы в Мотовилихинском районе. Третьим стал сквер возле Дворца культуры имени А. П. Чехова в Орджоникидзевском районе.

Голосование проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Программа реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

Проект обновления парка «Счастье есть» предусматривает комплексное благоустройство территории. Планируется привести в порядок пешеходные дорожки, создать новые зоны отдыха, установить беседки, навесы и навигационные элементы. Также в парке отремонтируют детскую и спортивную площадки, оборудуют пространство для маломобильных граждан, проведут дополнительное озеленение и модернизируют систему наружного освещения.

Работы по обновлению общественного пространства планируется выполнить в следующем году.