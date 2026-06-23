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В Ростове работы на электросетях продлили из-за повреждения на улице Еременко

В Ростове-на-Дону продлили срок аварийных работ восстановления электричества в жилых домах Советского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону продлили срок аварийных работ восстановления электричества в жилых домах Советского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Без света сейчас остаются жители домов на улицах Коблова, Волнистой и Стабильной. По данным сетевой организации ООО «Энерготранс», завершить ремонт планировалось к 13:00, однако в ходе работ было выявлено новое повреждение кабельной линии — на улице Еременко. В результате срок подачи электричества потребителям сдвинут сегодня до 20:00.