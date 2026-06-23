В Ростове работы на электросетях продлили из-за повреждения на улице Еременко

Без света сейчас остаются жители домов на улицах Коблова, Волнистой и Стабильной. По данным сетевой организации ООО «Энерготранс», завершить ремонт планировалось к 13:00, однако в ходе работ было выявлено новое повреждение кабельной линии — на улице Еременко. В результате срок подачи электричества потребителям сдвинут сегодня до 20:00.