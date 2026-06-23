Красноярцам рассказали, как правильно выбрать и хранить черешню

Сезон черешни в самом разгаре, и чтобы он принёс только удовольствие, стоит вооружиться несколькими простыми правилами. Роспотребнадзор рассказал красноярцам, что от цвета плода зависит не только вкус, но и его полезные свойства.
По словам экспертов, светлые экземпляры порадуют лёгкой кислинкой и хорошо утоляют жажду. Розоватые сорта лидируют по содержанию аскорбиновой кислоты, а тёмные — самые сладкие и богаты железом и витамином А. Однако последние требуют осторожности от аллергиков, а диабетикам лучше отдавать предпочтение менее сахаристым видам. Тем, у кого диагностирован гастрит с высокой кислотностью, от лакомства в период обострения стоит вовсе отказаться.
Специалисты краевого Роспотребнадзора объясняют, что даже здоровому человеку не стоит увлекаться — оптимальная порция за один приём не превышает 300−400 граммов, иначе возможны неприятные последствия для желудочно-кишечного тракта.
Также не рекомендуется есть ягоду сразу после плотного обеда, чтобы избежать тяжести и несварения. А малышам до трёх лет косточки из плодов нужно удалять обязательно — проглоченная не страшна, а вот попавшая в дыхательные пути крайне опасна.
Покупать черешню лучше всего в официальных торговых точках, а не с рук у обочин. Сезонный пик приходится на конец июня — середину июля, хотя сроки могут сдвигаться в зависимости от погоды. Ранняя ягода часто водянистая, а поздняя — перезревшая и подгнившая. Качественный плод должен быть чистым, блестящим, упругим, без повреждений, а главное — с зелёным эластичным хвостиком. От плодоножки лучше не отказываться: именно через это место внутрь проникают бактерии.
Перед едой ягоду нужно тщательно вымыть в дуршлаге под сильной струёй воды, удаляя мусор, а затем обсушить. Это убережёт от ротавируса, сальмонеллёза и паразитов, которые могут таиться на поверхности. Хранить немытую черешню рекомендуется в холодильнике в бумажном пакете или контейнере. Тёмные сорта с хвостиками остаются свежими до десяти дней, а светлые и без черенков лучше съесть сразу. И важный нюанс: держите ягоду подальше от яблок и бананов — они выделяют газ, ускоряющий порчу.
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