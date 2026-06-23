Красноярцам рассказали, как правильно выбрать и хранить черешню

Перед едой ягоду нужно тщательно вымыть в дуршлаге под сильной струёй воды, удаляя мусор, а затем обсушить. Это убережёт от ротавируса, сальмонеллёза и паразитов, которые могут таиться на поверхности. Хранить немытую черешню рекомендуется в холодильнике в бумажном пакете или контейнере. Тёмные сорта с хвостиками остаются свежими до десяти дней, а светлые и без черенков лучше съесть сразу. И важный нюанс: держите ягоду подальше от яблок и бананов — они выделяют газ, ускоряющий порчу.