На Дону наблюдается падение ИЖС на фоне увеличения числа многоэтажек

За пять месяцев 2026 года в Ростовской области ввели 520 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов, что на 31% меньше год к году. В то же время, строительство многоквартирных домов увеличилось вдвое: с прошлогодних 193 тыс. до 387 тыс. кв. м. Об этом свидетельствуют данные ДОМ.РФ.