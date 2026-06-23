На дороге в деревне Болве Калужской области установили освещение

Новое освещение установили на дороге «Москва — Малоярославец — Рославль» в деревне Болве Калужской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность освещаемого участка составляет свыше 1,2 км, сообщили в министерстве транспорта области.
На дороге установили 44 современные опоры освещения и 41 энергоэффективную лампу. Новое освещение выполнено по современным светодиодным технологиям. Оно обеспечивает яркий свет, равномерное распределение, имеет долгий срок службы и устойчивость к экстремальным условиям.
Современные светодиодные фонари с автоматической системой управления улучшают безопасность дорожного движения в темное время суток и делают жизнь горожан более комфортной.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.