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В Кузбассе ребенок погиб после того, как мать оставила его в раскаленной машине

В Кузбассе семилетний мальчик скончался в больнице после того, как мать закрыла его в автомобиле в жаркий день.

В Кузбассе семилетний мальчик скончался в больнице после того, как мать закрыла его в автомобиле в жаркий день.

Жительница Новокузнецка 17 июня оставила сына в личной машине при температуре воздуха выше +26 °C и ушла по делам. Спустя время женщина вернулась и обнаружила ребенка без сознания.

Мальчика экстренно госпитализировали, медики несколько дней боролись за его жизнь, однако 21 июня он умер, сообщает VSE42.RU.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Причинение смерти по неосторожности», сообщает Следком Кузбасса. Ранее полиция уже возбуждала дело из-за оставления в опасности, прокуратура проводила проверку.

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