В Красноярск завезли более 18 тонн зараженных фруктов и овощей из Узбекистана

В Красноярск из Узбекистана привезли 18,3 тонны свежих фруктов и овощей, которые оказались заражены опасными карантинными вредителями. Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, в персиках, абрикосах и нектаринах специалисты нашли восточную и персиковую плодожорку, а в перцах — западного цветочного трипса.