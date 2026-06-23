В Красноярск завезли более 18 тонн зараженных фруктов и овощей из Узбекистана

В Красноярск из Узбекистана привезли 18,3 тонны свежих фруктов и овощей, которые оказались заражены опасными карантинными вредителями. Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, в персиках, абрикосах и нектаринах специалисты нашли восточную и персиковую плодожорку, а в перцах — западного цветочного трипса.
В итоге зараженные продукты обработали разрешенными и безопасными препаратами.
В ведомстве добавили, что карантинные объекты безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур.
Тем временем челябинские школьники, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», нарисовали портреты педиатров, чтобы малыши смотрели на них и не боялись ходить к врачам.