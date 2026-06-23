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МЧС объявило шторм. Грозы и град идут на Волгоград

Непогода ожидается сегодня, 23 июня 2026 года.

В Волгоградской области 23 июня 2026 года ожидается резкое ухудшение погоды. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение: с 13:00 и до конца суток прогнозируются ливни, грозы, град и усиление ветра до 20−25 м/с.

По данным спасателей, непогода затронет отдельные районы региона. Ожидаются сильные дожди, грозовая активность и порывистый ветер, который может повредить слабые конструкции и повалить деревья. Погодные условия будут сохраняться в течение всего вечера 23 июня.

В МЧС России подчеркнули меры предосторожности: рекомендуется закрыть окна, убрать автомобили подальше от деревьев и не находиться рядом с рекламными щитами и шаткими строениями.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 101 или 112.

Ранее сообщалось о мощных магнитных бурях до 26 июня включительно.

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