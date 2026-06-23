Путин встретился с выпускниками военных вузов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, передает корреспондент РИА Новости.
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
Глава государства в ходе встречи поздравит офицеров, курсантов и слушателей академий и пожелает им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства, сообщили в пресс-службе Кремля.
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