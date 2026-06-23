Какие средства действительно работают от запаха обуви и как предотвратить его повторное появление

Даже качественная обувь со временем может начать неприятно пахнуть, если внутри постоянно скапливается влага. Поэтому регулярная сушка, чистка и правильное хранение остаются самыми эффективными способами профилактики. Если проблема возвращается снова и снова, несмотря на уход и обработку, стоит обратить внимание на состояние стоп и при необходимости обратиться к врачу.