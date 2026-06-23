Новосибирцам объяснили ограничение продажи бензина

Планируется, что окончательное решение примут в течение дня. За основу могут взять опыт Омской области. Там автомобилистам разрешили заправлять только топливный бак. При этом за один раз можно купить не более 40 литров бензина или 80 литров дизельного топлива.
Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков поддержал возможные ограничения в интервью «Прецеденту». По его мнению, такие меры помогут предотвратить массовый вывоз топлива в другие регионы и снизят риск спекуляций.
Эксперт считает, что даже более жесткий лимит не создаст серьезных проблем для большинства водителей. Он отметил, что при необходимости автомобилисты смогут заправиться на другой станции, так как единой системы контроля объемов отпуска топлива сейчас нет.
По оценке Федерации автовладельцев России, с начала лета стоимость бензина на заправках Новосибирской области выросла на 5−15 процентов. При этом перебоев с поставками топлива в регионе пока не наблюдается.
Вячеслав Ашурков также призвал усилить контроль за расходом топлива на муниципальных предприятиях. По его мнению, это поможет исключить случаи нелегальной продажи бензина и дизельного топлива. Тем, кто собирается в дальние поездки, эксперт рекомендует заранее продумать маршрут и иметь при себе небольшой запас топлива.