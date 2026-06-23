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Взрывотехники уничтожили найденные в Воронежской области пять боеприпасов

Миномётную мину и четыре артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны ликвидировали на установленной подрывной площадке.

Источник: АиФ Воронеж

Пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны уничтожили в Воронежской области в понедельник, 22 июня. Все они были найдены на территории Рамонского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Взрывотехники ликвидировали два артиллерийских снаряда калибра 105 мм, миномётную мину калибра 50 мм, а также ещё два артиллерийских снаряда калибра 45 мм.

Необходимую работу провели на установленной подрывной площадке в Каширском районе. Её выполнил расчёт аварийно-спасательной службы региона.

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