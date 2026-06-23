Красноярцы выиграли чемпионат России по водно-моторному спорту

Сборная Красноярского края стала победителем общекомандного зачета чемпионата России по водно-моторному спорту. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
Соревнования прошли в Свердловской области. В них участвовали представители девяти регионов. Красноярская команда набрала 2 200 очков и заняла первое место. В программе были заезды мотолодок, скутеров и глиссеров на дистанции 10 миль. В личных дисциплинах спортсмены края завоевали девять медалей, три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.
Победителями стали воспитанник СШОР «Спутник» Максим Колеватов в классе лодок GT-30, представитель Федерации водно-моторного спорта Красноярского края Сергей Хрущев в классе OSY-400 и Владислав Петров из СТК «Альбатрос» в классе Р-2000.
Второе место в командном зачете заняла сборная Свердловской области с 1 675 очками. Третьими стали спортсмены Кемеровской области, они набрали 1 165 очков.