Красноярцы выиграли чемпионат России по водно-моторному спорту

Соревнования прошли в Свердловской области. В них участвовали представители девяти регионов. Красноярская команда набрала 2 200 очков и заняла первое место. В программе были заезды мотолодок, скутеров и глиссеров на дистанции 10 миль. В личных дисциплинах спортсмены края завоевали девять медалей, три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.