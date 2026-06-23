Бензин — новая гречка. Что происходит с топливом в Нижегородской области

О тех или иных проблемах с топливом в десятках российских регионов мы слышим уже даже не один месяц. В середине июня ажиотаж достиг и Нижегородской области. Началось с отдалённых районов и трасс, ведущих к соседям. Затем по соцсетям завирусились объявления на заправках федеральной сети о лимите в 20 литров. Заправок этой сети не так уж и много в регионе, и лимит там ввели одновременно по всей стране, и всё же для нижегородцев это был первый тревожный звоночек.