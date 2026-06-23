Бензин — новая гречка. Что происходит с топливом в Нижегородской области

Вторую неделю цены и наличие бензина на заправках остаются горячей темой для нижегородцев. Почему вырос спрос? Откуда берутся очереди в регионе, где работает один из ведущих российских НПЗ? Привыкать ли к трёхзначным ценникам? Разбирался nn.aif.ru.
Как возник ажиотажный спрос на АЗС в Нижегородской области?
О тех или иных проблемах с топливом в десятках российских регионов мы слышим уже даже не один месяц. В середине июня ажиотаж достиг и Нижегородской области. Началось с отдалённых районов и трасс, ведущих к соседям. Затем по соцсетям завирусились объявления на заправках федеральной сети о лимите в 20 литров. Заправок этой сети не так уж и много в регионе, и лимит там ввели одновременно по всей стране, и всё же для нижегородцев это был первый тревожный звоночек.
В течение недели бензин для потребителей стал «новой гречкой», которую надо на всякий случай запасать. И на розничных продажах лихорадочная покупательская активность отразилась немедленно. «В связи с возросшим спросом, в том числе потребителей из соседних регионов, происходит быстрый разбор бензина на ряде АЗС, и соответственно, возникает потребность в поставке на АЗС дополнительных объемов топлива», — обозначили картину в министерстве ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области. Там оценили взлёт спроса примерно в 150%.
Власти признают и трудности с доставкой топлива с нефтебаз на АЗС региона, вызванные в том числе вводимыми ограничениями на отпуск топлива с нефтебаз во время объявления режима беспилотной опасности и ростом объёмов отгрузки горючего в другие регионы России. Всё это вместе привело к временным перебоям.
Что с запасами топлива в Нижегородской области?
На нефтебазах Нижегородской области запасы топлива находятся в достаточном объёме, официально заявляют в профильном областном министерстве, хотя топливохранилища заправок могут пустеть ускоренными темпами — водители же стремятся запастись горючим впрок.
Заправки четырёх федеральных сетей в регионе работают штатно, стоимость топлива стабильная, утверждают областные власти. Работающий в Нижегородской области производитель топлива нарастил число бензовозов, доставляющих топливо на АЗС.
Есть ли ограничения на отпуск бензина в розницу в Нижегородской области?
В 11 муниципальных образованиях региона, где нет заправок вертикально интегрированных компаний, ограничения на объём бензина в рознице введены. Это связано, в первую очередь, с повышенным спросом у населения, а также с нарушением логистических цепочек доставки топлива и возросшей ценой у некоторых поставщиков, объясняют в нижегородском минэнерго.
Кроме того, начиная с 19 на отдельных АЗС в регионе есть завышение цен, признаю власти. Владельцы заправок, работающих по франшизе, формируют стоимость топлива самостоятельно, исходя из рыночных условий и цен у трейдеров. Здесь за ценами усиливают контроль со стороны антимонопольного ведомства и прокуратуры региона.
Чтобы быстрее стабилизировать обстановку, областные власти договорились о том, что независимые АЗС смогут напрямую заключить договоры на поставку бензина с крупным нефтетрейдером. В режиме 24/7 идёт мониторинг наличия топлива на нефтебазах и заправках региона. Работает штаб по обеспечению Нижегородской области нефтепродуктами.
Что же говорят обычные автовладельцы, как они выкручиваются?
«Пока я стала пешеходом и пассажиром. В очередь на заправку за относительно недорогим бензином мне стоять некогда, а покупать по 120 рублей за литр не по карману. Жду», — говорит нижегородка Юлия, водитель с большим стажем.
«После волны ажиотажа заправка, например, у торгцентра “Мега” просто не работала два выходных дня, потом открылась с адекватными ценами, — заметила нижегородка Елена. — В целом обстановка на заправках нормализуется: очереди уменьшаются, цены тоже уже не трёхзначные. Но что будет, например, в следующую пятницу? Волнуюсь!».
Автовладельцы с опытом помнят волну бензинового дефицита лета 1999 года, но тогда заправки были просто пусты, и на линии в Нижнем Новгороде вышло очень мало общественного транспорта. Пока, к счастью, с автобусами ничего не изменилось: что ходило хорошо — продолжает, что ходило плохо — тоже не стало хуже.
Кроме того, стало известно, что на особом контроле у антимонопольщиков поставки топлива для агропромышленного комплекса, где сейчас, как известно, день год кормит. Федеральная антимонопольная служба дала соответствующее поручение региональным управлениям в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо‑Западном федеральных округах.
Будем надеяться, что нервный июнь с повышенным спросом на бензин станет таким же прошлым, как гречневая ажитация 2020 года.