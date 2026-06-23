Держался за буй, чтобы не уйти на дно: на Пелавском озере в Калининграде спасли школьника

Ребёнок отдыхал на берегу с компанией друзей в понедельник, 22 июня. Около 17:00 он пошёл купаться и решил заплыть за буйки, но начал тонуть. Он успел ухватиться за буй и висел на нём, пока не подплыли спасатели на лодке. Школьника подняли на борт и доставили к берегу. В медицинской помощи он не нуждался. Мальчик был на озере без родителей.