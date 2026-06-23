Администрацию Советского района Красноярска официально возглавил Александр Эйдемиллер

Александр Эйдемиллер официально стал руководителем администрации Советского района Красноярска. До этого назначения, с апреля 2026-го, он в должности заместителя руководителя исполнял обязанности главы. Родился Александр Эйдемиллер в селе Тасеево Красноярского края в 1967 году. После окончания аграрного университета работал в администрации родного района, затем возглавил администрацию ЗАТО Зеленогорск, занимал кресло руководителя краевого агентства по гражданской обороне, ЧС и ПБ. В 2019-м был назначен первым заместителем руководителя администрации Кировского района, через полтора года — первым замом руководителя Советского района. Напомним, с 2021 года по апрель 2026-го администрацией Советского района руководила Елена Ланина. Также 11 июня мы сообщали, что первым заместителем министра культуры Красноярского края стала Анастасия Карцева, а 2-го июня, что Павел Солодков покинул пост заместителя губернатора Красноярского края.