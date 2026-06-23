Вход на станцию метро Суконная Слобода ограничат 24 июня

Доступ в вестибюль № 1 станции метро «Суконная Слобода», включая выходы № 1, 2 и 3, временно ограничат 24 июня с 10:00 до 17:00. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метроэлектротранса».
Ограничения связаны с проведением практической части регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди инспекторов транспортной безопасности «Лучший по профессии».
На время работ пассажирам предложат пользоваться вестибюлем № 2, расположенным со стороны улицы Н. Назарбаева. Через него будет организован вход и выход со станции.