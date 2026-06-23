Волгоград накрывает ливнем с грозой и градом

К слову, о надвигающейся стихии жители Волгограда узнали еще до получения официального предупреждения. По словам горожан, сильный дождь около получаса промывает улицы и дворы нескольких районов. Там, где осадки только готовятся к своему выходу, звучат «предупредительные» раскаты грома.