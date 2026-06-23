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Волгоград накрывает ливнем с грозой и градом

Волгоградские синоптики объявили штормовое предупреждение. С обеда до самого вечера регион будет заливать.

Волгоградские синоптики объявили штормовое предупреждение. С обеда до самого вечера регион будет заливать дождем, нагрянувшим в компании града, грозы и оглушительного ветра с порывами до 20−25 м/с.

— С 13:00 — 14:00 до конца суток в регионе пройдут ливни и сильные дожди, — уточнили специалисты волгоградского ЦГМС.

К слову, о надвигающейся стихии жители Волгограда узнали еще до получения официального предупреждения. По словам горожан, сильный дождь около получаса промывает улицы и дворы нескольких районов. Там, где осадки только готовятся к своему выходу, звучат «предупредительные» раскаты грома.

Фото Павла Мирошкина.