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РПН: туристка из Таиланда завезла в Россию опасную тропическую инфекцию

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза — опасной тропической инфекции, которая сопровождается.

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза — опасной тропической инфекции, которая сопровождается кашлем с гноем и кровью, болями в суставах, множественными абсцессами.

По информации Роспотребнадзора, заболевание диагностировано у туристки, которая вернулась из Таиланда. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Известно, что она посещала различные экскурсии, в том числе ферму со слонами.

Справка. Мелиоидоз — тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательной бактерией, которая живет в прикорневом слое растений в эндемичных регионах мира. В их числе — Вьетнам, Китай, Индонезия, Сингапур, Австралия, Таиланд, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, Непал и другие. Заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ранее в России уже регистрировались два завозных случая мелиоидоза из Таиланда — в 2017 и 2024 годах.

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