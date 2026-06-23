Безопасное лето: как защитить себя и детей от электротравм

Оборванный провод — одна из самых серьёзных угроз. Он создаёт вокруг себя зону растекания тока: чем ближе к проводу, тем выше напряжение у поверхности земли. Безопасное расстояние — 8−10 метров. Если вы увидели оборванный провод на улице, нужно, во-первых, сообщить об этом в «Россети» по номеру 220 (с мобильных устройств) или 8−800−220−0−220, а во-вторых, правильно покинуть опасную зону. Чтобы избежать шагового напряжения — разницы потенциалов между ногами — двигайтесь «гусиным шагом»: пятка одной ноги приставляется к носку другой, ступни скользят по земле. Альтернатива — прыжок на одной ноге (вторая согнута и не касается земли).